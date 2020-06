trovamento di una carcassa di un cinghiale nel territorio delle ricerche della pantera in Irpinia, con tanto di servizio della trasmissione Mattino Cinque su Canale 5.

Foggia, 15 giugno 2020. E’ di pochi minuti fa la notizia del ri

Come riportato da Il Mattino, ieri sono state rilevate altre tracce del passaggio di animali di grossa taglia in una zona impervia dei boschi di Sant’Angelo a Scala. Si sono alzati in volo i droni con altrettante termo-telecamere per controllare una vasta superficie dall’alto. Oltre alle tracce, sono stati notati movimenti tra la vegetazione. Secondo il giornale campano “le investigazioni portano alla provincia di Foggia, alla criminalità organizzata locale. Già dalla fine di gennaio e il mese di febbraio erano stati segnalati avvistamenti dell’animale tra San Severo e Apricena. Diverse le telefonate al Gruppo Forestale dell’Arma della Puglia, numerose anche le immagini immortalate dai testimoni con gli smartphone. Non si esclude che possa essere lo stesso felino, capace di spostarsi rapidamente alla ricerca di cibo e di acqua. Avvistamenti, dunque, nel Foggiano, poi nel Sannio e da alcuni giorni in Valle Caudina e lungo la fascia del Partenio. La testimonianza resa da un cacciatore 62enne di Sant’Angelo a Scala appare la più attendibile. L’uomo si è trovato a distanza ravvicinata dalla pantera“.



Peccato che, praticamente nello stesso tempo, il sito Foggiatoday riportava un nuovo avvistamento del felino che sarebbe avvenuto questa mattina alle 7 in un terreno agricolo di Poggio Imperiale in zona Coppa Montorio. A denunciarlo la figlia del proprietario, protagonista, quest’ultimo, del faccia a faccia con l’animale: “Era appoggiata su un albero di ulivo, era grandissima ed è scappata, le impronte sono grandissime”.

La moltiplicazione delle pantere insomma. Non a caso alcuni l’hanno chiamata “Michela”, altri “Patrizia”