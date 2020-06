L’Arca consegna casa ad un’ex inquilina del container, Bove “Non lo sapevo”

Foggia, 15 giugno 2020. Una casa nuovamente ristrutturata e la fine della vita nel container in via S. Severo. Così, sancisce la consegna delle chiavi e di una nuova vita per una donna con il suo bambino, elogiando tutti i dipendenti per “lo spirito di sacrificio che ogni giorno caratterizza il loro lavoro”. Altra tappa della “battaglia per il diritto alla casa”, ne restano ancora una ventina da assegnare. Gli altri, al momento, restano in quelle abitazioni di fortuna anti-igieniche, come da certificazione, da sgomberare come da decreto die ordinanza del sindaco. Ultimi atti di febbraio prima del Covid.

Antonio Bove, assessore al bilancio del Comune di Foggia e delegato alle politiche abitative, non era a conoscenza del fatto che sarebbero state consegnate, non ha visto le foto sui social: “Non lo sapevo, lo apprendo da voi in questo momento, la proprietà è della Regione, certo, non è che ci dovevano avvisare, ma pure io, se l’avessi saputo, avrei voluto farmi una foto. Lo dico con ironia perché non condivido questo modo di procedere, si fa campagna elettorale su un problema atavico di Foggia”.

Spiegando in questi mesi, dal decreto in poi, dove sono rimaste le famiglie, Bove sottolinea: “Sono 15 anni che la Regione non procede sull’housing sociale, finalmente Arca, con cui si è instaurata una buona collaborazione, ha capito la grave emergenza abitativa di Foggia, questo anche dopo i servizi delle Iene. La città ha bisogno almeno di 150 case subito fra Campo degli Ulivi, ex Scivar, Borgo Mezzanone, ex distretto, più quelle per 800 famiglie che hanno partecipato all’ultimo bando nel 2017, quelle stesse che in 15 anni non hanno mai avuto un’abitazione. In tutto occorrerebbero almeno 1000 case.” In programma ve ne sono in costruzione fra la cittadella dell’Economia e la Fiera: “Erano partiti con 150, alla fine ne saranno 80”.