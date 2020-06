Lopalco: “Furbacchioni capipopolo no-vax contro Speranza”

Se davvero dovesse arrivare un vaccino COVID19 sicuro ed efficace è importante sapere quante dosi saranno allocate dai produttori ai paesi europei. Ai furbacchioni capipopolo della galassia no-vax non è sembrato vero poter far nuovamente sentire la propria voce e ravvivare la loro propaganda fortemente ammosciata dalla presenza di un virus la cui pericolosità è sotto gli occhi di tutti. Solidarietà al Ministro da parte di tutti noi”. Così Pier Luigi Lopalco, responsabile Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche Puglia.

Bari, 15 giugno 2020. “E’ già capitato a Beatrice Lorenzin, ora è la volta di Roberto Speranza. Se un Ministro della Salute fa il suo dovere incentivando le politiche di prevenzione deve sorbirsi gli attacchi della schiera aggressiva e ben organizzata dei cosiddetti no-vax. L’accordo sottoscritto da Speranza in Europa è sacrosanto. Ricordo bene cosa successe nel 2009 per il tentennamento nell’opzionare il vaccino pandemico H1N1: il vaccino arrivò tardi, non accompagnato da alcuna campagna di comunicazione adeguata (ricordate Topo Gigio?) e in Italia restarono milioni di dosi mai somministrate.