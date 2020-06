, 15 giugno 2020. L’attenzione della Capitaneria di Porto rimane alta anche per quanto concerne gli accessi non autorizzati al porto di Manfredonia in attesa della modifica alla viabilità che interesserà la circolazione in ambito portuale.

In particolare sono ben diciannove le sanzioni amministrative elevate per un totale di circa 2.000 euro di sanzioni irrogate nel week end appena trascorso.

Solo per le emergenze in mare è attivo 24h su 24h il numero d’emergenza 1530.