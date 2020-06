Manfredonia, 15 giugno 2020. IN ATTESA che le dichiarazioni del, abbiano un seguito che definiscano l’annunciato abbandono del progetto di realizzare uncollegato al porto industriale, in città si cerca di guardare oltre quell’iniziativa che per tanti versi ha condizionato gli assetti politici e sociali locali. Le notizie fin qui diffuse vengono prese, come si suol dire, con le pinze. Nel senso che, come ha scritto “Manfredonia Nuova”, “attendiamo la conferma con atti formali”. Che non si riducono al rilascio o meno della concessione quarantennale sul porto industriale.

IL DIRETTORE generale dall’Autorità di sistema portuale MAM, Tito Vespasiani ha spiegato i termini della questione: “Questi impianti particolari sono sottoposti alla Autorizzazione unica del Ministero per lo sviluppo economico. Tutti gli impianti energetici di una certa dimensione, in quanto opere strategiche ai fini dell’economia e dell’approvvigionamento energetico nazionale, sono accentrati in una procedura presso il Ministero dello sviluppo economico il quale rilascia l’Autorizzazione unica, pertanto il rilascio o meno da parte dell’Autorità portuale della concessione diventa un atto dovuto, automatico”.

COME si è appreso in tutti questi anni di battaglie tecnico-legali, tutti gli atti confluiscono al Ministero per lo sviluppo economico che decide. Fino ad allora “ufficialmente la vicenda rimane in piedi” ha annotato l’on. Antonio Tasso nel ricordare che ha presentato ben due interrogazioni in parlamento sull’argomento. “Rimaniamo in campana” fanno sapere dal Caons, il pool di associazioni che si è battute contro la realizzazione di quell’impianto.

AL DI LA’ della lealtà e onestà sempre dimostrata da Dino Menale, da vari ambienti cittadini si fa rilevare come anche queste ultime notizie provengono significativamente dall’entourage di chi quella iniziativa ha manovrato disinvoltamente. Insomma, si vuole stare attenti e vigili a nuove strumentalizzazioni. In ogni caso l’exploit di Menale ha prodotto la scossa attesa.

A PARTE le comprensibili riserve, è stato sollevato un velo che appannava quanto meno le prospettive della città che non possono non partire dal sistema lavoro. Un argomento che latita anche dalle pompose dissertazioni dei politici con vista sulle sempre più prossime elezioni regionali. Il panorama che si apre anche agli occhi più distratti, è quello tante altre volte descritto. Non è cambiato nulla. Anzi si, ma in peggio. Si discetta sul dopo Covid-19 indicato come linea di demarcazione tra un “prima” inerte e sterile e un “dopo” nuovo, diverso, proiettato nel futuro già in corsa. La forzata clausura per il Covid-19 ha portato la gente a riflettere sulla condizione di decadenza in cui è stata colpevolmente condotta la città. Le Sirene propagandistiche non fanno più presa. La gente reclama fatti concreti per una ripresa certa e produttiva.

MANFREDONIA – è la accorata richiesta che sale dal popolo – ha bisogno veramente di cambiare, di scacciare i troppi fantasmi che cercano ancora di reincarnarsi; Manfredonia ha bisogno di riacquistare credibilità in tutti i sensi, di utilizzare e valorizzare le tante risorse economiche e culturali lasciate inoperose, senza infingimenti e strumentalizzazioni di comodo.

A cura di Michele Apollonio