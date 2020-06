Manfredonia , 15 giugno 2020. L’esame di maturità di quest’anno, si svolgerà con modalità del tutto diverse rispetto alle prove degli anni passati. Lo ha stabilito l’ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020, con l’obiettivo di far fronte all’emergenza sanitaria ed assicurare il contenimento dei contagi. L’ordinanza ha fissato il 17 giugno 2020 come data di avvio degli esami e ha stabilito che i maturandi, circa 500.000 quest’anno, dovranno superare un’unica prova: un colloquio multidisciplinare della durata di circa un’ora.

Lo svolgimento dell’esame orale partirà dalla discussione, da parte del candidato, di un elaborato sulle discipline di indirizzo, per proseguire con l’analisi di un testo di letteratura italiana scelto dalla Commissione. Una parte del colloquio sarà poi dedicata alla descrizione dell’esperienza svolta dall’alunno nell’ambito dell’alternanza scuola – lavoro e a quesiti volti ad accertare le conoscenze e le competenze in materia di “Cittadinanza e Costituzione”.

La Commissione sarà composta da un unico membro esterno, come Presidente, e 6 professori interni, tra cui sicuramente un professore d’italiano ed uno/due relativi alle materie d’indirizzo.

Per quanto riguarda la valutazione, al colloquio svolto in sede d’esame potrà essere assegnato un punteggio massimo di 40 punti. I restanti 60 deriveranno dalla conversione dei crediti scolastici acquisiti durante il percorso scolastico degli ultimi 3 anni di scuola superiore. I candidati, che dovranno presentarsi un quarto d’ora prima dell’orario fissato per l’inizio del loro orale, indosseranno la mascherina, così come l’eventuale loro unico accompagnatore e dovranno firmare un’autodichiarazione sulle loro condizioni di salute.