Prestiti cambializzati senza garanzie: come ottenerne uno velocemente

L’obiettivo di questa guida è quello di spiegarti come ottenere un prestito cambializzato rapidamente senza garanzie, quindi senza garante.

Cosa sono i prestiti cambializzati e senza busta paga?

I prestiti cambializzati si chiamano così perché prevedono l’uso della cambiale per poter saldare la rata all’istituto bancario o finanziario che sia. Questi finanziamenti non finalizzati, sono erogabili anche pur non avendo una busta paga, ma sai per quale motivo? Per la cambiale.

Se ti stessi chiedendo cos’è la cambiale, ti basti sapere che è un titolo di credito che dà la possibilità a chi ti erogherà il prestito (l’istituto finanziario o bancario), di poter riscuotere il proprio debito qualora da parte tua (debitore), si verifichi una insolvenza, ovvero non riuscire pagare le rate in tempo.

La banca potrà godere di tali diritti grazie alla peculiarità di “esecutività”. La cambiale garantisce all’ente che eroga la somma di denaro, di poter richiedere velocemente l’espropriazione dei tuoi beni, semplicemente comunicandolo al notaio.

A differenza di quanto avviene per esempio con il prestito personale, con quello cambializzato la procedura di farti confiscare i beni è nettamente più veloce. La cambiale però, si presenta in due forme differenti:

Tratta : il titolo di credito viene rappresentato come un ordine da parte della banca al suo debitore, di pagare ad un altro soggetto (spesso combaciante con la banca) per una determinata somma di denaro entro una certa data.

Pagherò: il titolo di credito figura come una promessa di pagamento, che il debitore formalizzerà a sua volta con appunto, la cambiale.

La forma pagherò, è spesso quella più utilizzata per chi ricorre ai prestiti cambializzati senza garanzie.

Prestiti cambializzati: chi può come si possono ottenere?

Chi richiede un finanziamento con cambiale è colui che ha necessità di riscuotere sussidi economici nel modo più veloce possibile. Ma chi può richiederli e come si possono ottenere? A questo punto può succedere che tu rientri in una delle seguenti categorie:

Buon sistema di merito creditizio : come preannuncia il titolo, rientreresti tra coloro che hanno già un lavoro dipendente o che comunque, siano in grado di dimostrare di percepire un reddito mensile per far fronte a tutti i prestiti.

Senza garanzie: se invece non avessi modo di dimostrare il tuo reddito (per esempio non avendo una busta paga), potresti comunque ricorre al prestito con cambiale.

In entrambi i casi, la banca o l’istituto di credito sarà disposto ad erogarti il finanziamento con il titolo di credito, purché in qualche modo, tu possa “dimostrare” di poter risanare il tuo debito. Quindi, pur non avendo garanzie (in alternativa potresti portare il tuo genitore come garante), sappi che l’ente che ti erogherà il sussidio indagherà su quest’ultima fattibilità.

Ma prima di farne richieste agli enti preposti, ti sei chiesto quali sono i vantaggi e gli svantaggi di richiedere il finanziamento cambializzato’

Tutti i vantaggi e svantaggi del finanziamento cambializzato senza garanzie

Non hai un reddito dimostrabile ma vuoi comunque richiedere un finanziamento cambializzato? Prima di procedere ti suggeriamo di consultare tutti i vantaggi e gli svantaggi.

Perché sì?

Cattivi pagatori “ben accetti”: dal momento in cui la cambiale assicura all’ente creditore di poter riscuotere immediatamente i beni in caso di insolvenza, vi è una maggior predisposizione a concedere il prestito anche se il richiedente non disponga di un ottimo merito creditizio (fai attenzione al protestato, che rientra in un’altra categoria).

Senza busta paga: l'iter per risolvere una insolvenza è più semplice rispetto alle difficoltà dei prestiti personali, motivo per cui l'ente è disposto persino a concedere il credito a coloro che non hanno una busta paga.

Perché no?

Mina vagante : se ti indebitassi a causa di una insolvenza con i prestiti con cambiale, i guai potrebbero essere dietro l’angolo. Questa è un’arma potente per le banche, perché da un momento all’altro potrebbero richiedere di confiscarti i beni e finiresti nel registro dei protestati.Un protestato potrebbe avere conseguenze non indifferenti a lungo termine, poiché qualora non richiedessi la cancellazione dei dati al Crif , non potrai più richiedere alcun sussidio economico fino a che non ti sarai regolarizzato.

Costi elevati : l'istituto bancario o finanziario che riceve la richiesta per erogare un prestito previa cambiale, ha un potere commerciale non indifferente. Motivo per cui, potrà sentirsi in dovere di farti pagare spese e costi di commissione, ben più elevate rispetto a quelle comuni di qualsiasi finanziamento.Ti suggeriamo a tal proposito, di verificare tutte le condizioni contrattuali prima che tu possa assistere a delle sorprese spiacevoli.

Garanzie accessorie: se pensassi che non avere garanzie come la busta paga possa essere soddisfacente per la banca, ti sbagli. In tanti casi l'ente erogatore del credito ti domanderà la presenza di un garante, di eventuali pegni o di sottoscrivere delle polizze vita.

