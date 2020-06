Puglia, Gargano: nuovo peggioramento del tempo

Bari, 15 giugno 2020. Meteo Puglia: con l’anticiclone ancora relegato alle alte latitudini del Continente, una goccia fredda in quota si porta tra il medio-basso versante adriatico e i Balcani, innescando una nuova recrudescenza dell’instabilità atmosferica su Molise, Basilicata e Puglia. Dopo un avvio di giornata asciutto e discreto, salvo addensamenti e locali piovaschi su Termolese e Gargano, rovesci e temporali torneranno ad interessare le nostre regioni tra il pomeriggio e le prime ore della sera, con particolare riferimento alle aree interne comprese tra Appennino molisano, Vulture, Monti Dauni e Murge. Temperature in ulteriore flessione nei valori diurni. Venti settentrionali. Mari da mossi a poco mossi.

MARTEDÌ : la persistenza di un nucleo d’aria fredda in quota tra l’Adriatico e i vicini Balcani rinnova condizioni di spiccata instabilità atmosferica su Molise, Basilicata e Puglia, più accentuata nottetempo e al primo mattino lungo le coste adriatiche e sul Gargano (ivi con occasionali e brevi piovaschi) e al pomeriggio nelle aree interne a ridosso dei principali comprensori montuosi, ove avrà luogo il rapido sviluppo di rovesci e locali temporali, puntualmente associati a grandinate. Temperature in ulteriore calo nei valori massimi. Venti deboli o moderati, prevalentemente settentrionali. Mari poco mossi.

MERCOLEDI’: La pressione si rinforza timidamente garantendo tempo più stabile rispetto ai giorni scorsi. Ci attendono tuttavia ancora annuvolamenti di passaggio e la possibilità di nuovi rovesci o temporali in sviluppo diurno sulla dorsale appenninica e il Gargano. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3500 metri. Mare poco mosso. (fonte: 3bmeteo.com)