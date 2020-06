Rizzi “Il Parco meno parole e più fatti in difesa del mare del Gargano”

Foggia, 15 giugno 2020. Il Dipartimento Ambiente di Italia in Comune, esprime preoccupazione per i continui rinvenimenti di tartarughe marine della specie Caretta caretta ritrovati morti sulle spiagge garganiche.. Il nostro Promontorio negli ultimi anni è stato scelto da alcuni esemplari di questa specie anche per tentativi di nidificazione. Purtroppo, per l’assenza di un adeguato servizio di monitoraggio erecupero della fauna selvatica da parte dell’Ente Parco, non sono stati raccolti sufficienti dati sull’esito di questi tentativi. Eppure a Lesina abbiamo uno storico istituto del CNR che fa parte dell’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine-IRBIM e che, se attivato attraverso adeguate convenzioni, potrebbe rappresentare il perno per fare partire un idoneo sistema di monitoraggio delle coste, se mai anche con l’affiancamento dell’ARPA Puglia.

Il progetto europeo INDICIT ha evidenziato che dalle analisi eseguite su 611 tartarughe (187 vive e 424 morte rinvenute sulle spiagge) il 53% degli esemplari aveva ingerito plastica. Tra le tartarughe morte, il 63% aveva plastica nell’apparato digerente, mentre tra quelle vive è stata rinvenuta nelle feci nel 31% dei casi. I primi risultati del progetto mostrano, inoltre, l’estrema mobilità in mare di questa tipologia di rifiuti. Si chiede pertanto all’Ente Parco Nazionale del Gargano di non perdere altro tempo e attivarsi affinché i carabinieri forestali vigilino attentamente sul rispetto della normativa voluta dal Presidente Emiliano circa il divieto di utilizzo in spiaggia della plastica, visti i danni che questa comporta in primis agli organismi marini. Al contempo è anche importante che iniziative prese dal comune di Tremiti e, ancor prima, da altri comuni pugliesi come ad esempio dall’Amministrazione della città di Bitonto presieduta dal Dott. Michele Abaticchio (vicecoordinatore nazionale di Italia in Comune), di vietare l’utilizzo della plastica, vengano utilizzate dall’Ente Parco per sensibilizzare sia le altre amministrazioni, che i cittadini e i turisti che sceglieranno il Gargano come meta delle proprie vacanze.

