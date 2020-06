San Giovanni, tornano a pagamento aree di sosta del centro urbano

San Giovanni Rotondo, 15 giugno 2020. Da giovedì 18 Giugno tornano a pagamento le aree di sosta del centro urbano del Comune di San Giovanni Rotondo, nello specifico:

▪️Piazza Europa, lato Nord e perimetro Chiesa San Giuseppe Artigiano

▪️Viale Kennedy, lato scuola Melchionda

▪️Piazza Padre Pio, inizio Corso Matteotti

▪️Corso Roma fino ad intersezione con Corso Nazionale

▪️Via Foggia

NOVITÀ

Nuove zone inserite nella rete di parcheggi a pagamento:

▪️Via Santa Croce

▪️Viale Aldo Moro

▪️Corso Matteotti, lato zona prossima a Piazza Europa

▪️Corso Roma, zona sede ASL

Orari di pagamento: dal lunedì al venerdì con orario 8.00 – 13.00 e 14.00 – 20.00 ed il sabato con orario 8.00 – 13.00

Tariffa oraria: 0,70 € l’ora

Modalità di pagamento: i nuovi parcometri saranno dotati di sistema di telecontrollo remoto e possibilità di pagamento anche mediante carte bancarie (bancomat e carte di credito) in modalità on line o con l’utilizzo dell’app EASYPARK scaricabile sul proprio smartphone dal link https://easyparkitalia.it/

Avranno diritto al parcheggio gratuito i disabili negli stalli a loro riservati, nonché sempre in via gratuita anche negli stalli a pagamento, ma per un massimo di due ore consecutive e solo nel caso in cui gli stalli a loro riservati fossero occupati, mediante esposizione del disco orario e del contrassegno attestante la disabilità.

Per maggiori informazioni su abbonamenti ed esenzioni 👉🏻 https:// www.comune.sangiovanniroton do.fg.it/retecivica2/it/ 87-notizie-in-primo-piano/ 1245-dal-18-giugno-tornano- a-pagamento-le-aree-di-sos ta-del-centro-urbano-di-sa n-giovanni-rotondo.html