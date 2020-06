Foggia, 15 giugno 2020. Confermata la fiducia adcome responsabile provinciale del dipartimento “Pari opportunità e valori non negoziabili” di Fratelli d’Italia. La, che recentemente ha preso il posto della deputata Carolina Varchi, si affida alla struttura guidata in Capitanata dalla sanseverese.

“Ringrazio Isabella Rauti per la stima e la fiducia riposta in me e nel mio operato – commenta Zuppa, componente della assemblea nazionale di Fdi – . Continuerò a lavorare sul territorio e a farmi carico di determinate istanze da affidare ai nostri amministratori locali. I pilastri del dipartimento sono tre: le pari opportunità, nella loro concezione estensiva e di tutela antidiscriminatoria; la famiglia, come fine primo e ultimo dell’azione politica; i valori non negoziabili, quella linea di demarcazione tra la visione della vita e del mondo con la propria appartenenza. Colgo l’occasione per ringraziare anche il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Saverio Congedo, e la mia responsabile regionale, Silvia Serena Perrone”.