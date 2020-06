San Severo, sorpreso fuori Comune: arrestato sorvegliato speciale

, 15 giugno 2020. Gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo e del Commissariato di P. S. hanno tratto in arresto un giovane di Apricena di 26 anni. Nel corso di un servizio di controllo del territorio gli Agenti nel transitare in via Garigliano hanno notato la presenza di due persone che accortesi della Polizia cercavano di eludere il controllo dandosi alla fuga, inoltrandosi in una stradina che porta in un’area abbandonata. Inseguiti dagli agenti venivano fermati. Dei due soggetti identificati, uno risultava con numerosi pregiudizi di polizia e in particolare era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno in Apricena.