“Soliti ignoti” Rai: tra le “identità nascoste” il barlettano Boris Capasso

, 15 giugno 2020. Il 31enne Boris Capasso, originario di Barletta, tra i protagonisti dei ““, trasmissione di Rai 1 condotta da Amadeus. Ieri sera, 14 giugno, dopo lo stop per il Coronavirus, il programma è ritornato con le nuove puntate in una versione speciale “in quanto i concorrenti questa volta sono dei Vip e il montepremi che riescono a conquistare, qualora dovessero vincere, è devoluto in beneficenza alla Caritas di Roma.

“Sono stato una delle 8 identità nascoste – dice Boris a StatoQuotidiano – , uno degli 8 ignoti e sono stato contattato dalla produzione per partecipare nelle vesti di Organizzatore di tornei sportivi in quanto organizzo a Roma, tornei di calcio a5, basket, tennis, pallavolo”.