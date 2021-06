Alfonso Carella: “Vorrei vincere le amministrative ovunque, soprattutto a Foggia”

STATOQUOTIDIANO.IT. Foggia, 15 giugno 2021. “Quello che è successo a Foggia riguarda la singola persona non il partito, noi restiamo compatti con i nostri ideali che sono radicamento e attaccamento alla terra”.

Alfonso Carella, coordinatore provinciale della Lega Giovani, vorrebbe vincere in tutti i 13 Comuni (compresa Foggia) in cui si vota in autunno per le comunali e “prevalentemente a Foggia”, nel caso si andasse alle urne nel medesimo periodo. E’ prematuro parlare ora di un candidato sindaco di centrodestra ma, quando sarò necessario, i giovani discuteranno con il partito “che ascolta molto la base”.

Il partito unico?. “Non spetta a me dire se sono d’accordo o no, chi è arrivato da Fi ha sposato il progetto di Matteo Salvini.

Per quanto riguarda i caroppiani, che si sono rivisti a San Nicandro per le amministrative,: “Hanno scelto un altro percorso rispetto alla Lega e faccio loro gli auguri”. Carella fa qualche accenno ad alcuni temi cari a Salvini come l’immigrazione, ma il discorso va inquadrato dentro un lungo periodo. Ritorneranno in piazza molto presto, con i gazebo e altre iniziative perché il Covid li ha fermati.

Rifarebbe tale e quale la campagna elettorale del 2019, quando si aggiudicarono il mister preferenze ma “sarebbe più determinato di allora”. A Foggia augura di tornare a essere “la città di sempre che non abbandona nessuno”.

Paola Lucino, 15 giugno 2021