STATOQUOTIDIANO.IT. Pubblichiamo di seguito alcuni chiarimenti degli attivisti del M5s Foggia dopo la video-intervista di StatoQuotidiano all’avv. Guido Di Paolo e la replica dei portavoce del M5s Marco Pellegrini, Rosa Barone, Giorgio Lovecchio e Mario Furore.

“All’esito della riunione settimanale degli attivisti, con riferimento alle dichiarazioni dei portavoce del M5S Foggia, è necessario chiarire quanto segue. In qualità di organizer, l’avv. Guido Di Paolo ha, in tutte le dichiarazioni, specificato di parlare a nome degli attivisti che si riconoscono nel M5S così come organizzati nei gruppi di lavoro e coordinati dai portavoce comunali.

E’ un lavoro nato da quasi un anno che ci ha visto partecipi di una proposta concreta per gli Stati Generali e che successivamente è stata migliorata con il contributo di tutti gli attivisti che in questi mesi hanno partecipato alle riunioni regolarmente convocate dai portavoce locali, che hanno poi dato vita all’individuazione dei ruoli interni”.

“Dispiace che i nostri portavoce- prosegue la nota- che probabilmente non hanno avuto il tempo di vedere fino in fondo la video intervista, non hanno colto lo spirito della nostra iniziativa e della nostra organizzazione, che si pone come struttura di supporto (e non di contrasto) all’azione politica del Movimento 5 stelle locale. Siamo tutti noi sicuri che, con gli opportuni approfondimenti e confronti, i portavoce sapranno intuire l’importanza di dare voce anche alla base, ossia a quegli attivisti che continuano a credere nell’importanza di un Movimento forte nella città di Foggia, che possa dettare una linea politica e strategica per la rinascita della città. Il nostro impegno continuerà e sarà sempre più intenso, perché crediamo che sia l’ora di mettersi tutti a disposizione per il bene comune; pertanto, rimaniamo a disposizione per operare tutti insieme nell’interesse della città”.

Gli attivisti del M5s Foggia