Centro Storico Foggia: situazione sempre difficile. L’appello

STATOQUOTIDIANO.IT. “Salviamo il centro storico finché è possibile, un giorno potrebbe essere troppo tardi”. È questo l’appello lanciato da parte del presidente e dai rappresentanti del CIV di Piazza Cattedrale, insieme ai titolari del Bar Duemila, ma condiviso anche da diversi residenti.

Qualche tempo fa Stato Quotidiano aveva già denunciato lo stato dei parcheggi selvaggi in zona pedonale, dopo le numerose segnalazioni.

Purtoppo le condizioni non solo non sono cambiate ma sembrano addirittura peggiorate. “A questo punto togliessero la zona pedonale, dato che molti non rispettano le regole” è il commento sarcastico del presidente del CIV. Poi aggiunge “noi chiediamo solamente il rispetto della legalità”.

Questioni con radici profonde, che sembrano venire da lontano, risalendo ad almeno un decennio fa. Negli anni si sono susseguiti tanti incontri, tavoli, iniziative, ma nessun risultato concreto: le criticità restano. Tra i problemi segnalati oltre alla presenza di numerose automobili parcheggiate in Piazza Cattedrale, notoriamente area esclusivamente pedonale, c’è anche quello dei ciclomotori che scorrazzano in assoluta libertà, l’assenza di bagni pubblici, cassonetti divelti o mancanti.

Poi c’è chi gioca a pallone con noncuranza accanto alla Cattedrale, simbolo sacro e storico della nostra città. Un’ esercente commenta stizzita: “ma possibile che solo a Foggia accadano queste cose, siamo abbandonati da ormai troppo tempo”. Le richieste sono abbastanza normali: rispetto delle regole, maggiore igiene e decoro urbano, ma soprattutto vigilanza. Tra gli interventi più ambiti l’installazione di dissuasori ed elementi che possano servire come deterrenti per chi infrange le regole. Altra criticità importante riguarda lo stato della pavimentazione di Piazza Cattedrale, in condizioni pessime. Servirebbe un importante intervento di riqualificazione dedicato.

Le reazioni dei rappresentanti della zona sono abbastanza dure:”È necessario che si intervenga prontamente, siamo stanchi”. Ora l’ultima speranza resta un eventuale incontro costruttivo con il neo commissario Dott.ssa Magno e col nuovo Prefetto, sua Eccellenza Carmine Esposito. Evento che si spera avverrà il più presto possibile. “Con il precedente Prefetto R. Grassi si era già avviato un confronto molto positivo”, affermano.

A cura di Gianluigi Cutillo, Foggia 15 Giugno 2021