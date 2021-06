“Mi faccio portavoce di un’altra problematica del locale nosocomio: avete provato ultimamente a prenotare una visita specialistica a Manfredonia? Chi lo ha già fatto già conoscerà la situazione, che è veramente tragica.

La criticità è dovuta al fatto che ancora ad oggi ancora vige il protocollo covid, a causa del quale, presso gli sportelli è possibile prenotare solo le prestazioni a pagamento ( che a quanto pare sono sempre ben accette). Non si accettano prenotazioni con codice d (differita) e p (programmata).

Il telefono cup che è l’unico modo per prenotare (con un numero verde a cui non risponde mai nessuno) è intasato perché si prenotano anche i vaccini oltre al fatto che gli operatori hanno anche altri incarichi come il recall.

Inoltre per ingarbugliati motivi non accettano nemmeno richieste urgenti per timore di non poter effettuare visite nei tempi previsti e, quindi, per non incappare in problemi legali, le visite vengono dirottate su altri ospedali della provincia con conseguenti disagi e costi aggiuntivi per i pazienti!

Se non arriva ufficialmente il superamento del protocollo covid di giugno 2020 tutta la cittadinanza non potrà usufruire di servizi presso il nostro ospedale!

Visto che già da due giorni siamo passati perfino in zona bianca, come mai non viene risolto questo gravoso disagio? Su questo argomento non ho ancora visto gli svariati politici cittadini locali ( percettori di indennità che arrivano fino a 700.000€ l’anno) prendere posizione ne tantomeno cercare di risolvere il problema!

Ora chiedo a tutti i cittadini che credono ancora nella nostra città di condividere questo post, prima che tassi e gatti a bordo campo si prendano meriti infondati, come hanno già fatto per il problema ambulanza.