CON Manfredonia: “La città che vorrei: la parola ai cittadini”

“Negli anni Manfredonia è diventata una città grande, ora occorre lavorare affinché possa diventare una grande città, degna della sua storia e delle enormi potenzialità del territorio.

Ma quali sono i punti deboli e i punti di forza di Manfredonia? E su cosa bisogna puntare per ripartire? A rispondere potranno essere direttamente i sipontini, grazie ad un sondaggio assolutamente anonimo e compilabile in pochissimi minuti, messo a punto dal comitato civico CON Manfredonia e raggiungibile al seguente link https://forms.gle/jWTnMMYaRTgDVxMr7 o dalla pagina fb ufficiale del movimento.

Il questionario raccoglierà suggerimenti e punti di vista, ed anche proposte da inserire nel programma elettorale.

“Vogliamo una Manfredonia più pulita, in senso estetico ed anche etico. Vogliamo creare i presupposti affinché i giovani sipontini non debbano più emigrare, ma possano investire su se stessi e nel proprio territorio. Vogliamo che Siponto, i comparti e le frazioni di Manfredonia possano non essere più considerate ‘soltanto’ delle periferie. Vogliamo che si punti sulla cultura e sul turismo, ma anche sulla pesca e sull’agricoltura. E soprattutto, vogliamo scrivere insieme ai cittadini il futuro della nostra città raccogliendo idee e proposte, per far sì che da oggi possa nascere una vera democrazia partecipata con un programma CONdiviso”.

Maria Teresa Valente – CON MANFREDONIA