Covid Puglia, Chironna “Già 3 focolai, evitare che variante Delta diventi prevalente”

Bari, 15/06/2021 – (repubblica) La professoressa Maria Chironna fa il punto sulla diffusione della variante indiana e sulle strategie per cercare di arginarla: “Abbiamo due mesi di anticipo rispetto al Regno Unito.I vaccini si sono tutti dimostrati efficaci contro questo ceppo dopo la seconda dose”.

Gli occhi degli scienziati (e quelli delle autorità) di tutto il mondo sono puntati sulla variante Delta del virus. Ovvero quella che ha cominciato a prendere piede in India ed è diventata il ceppo prevalente in Inghilterra. “In Puglia sono stati segnalati già tre focolai: i primi due erano legati a persone di ritorno dall’India, ma l’ultimo non sembra avere la stessa origine di importazione”, spiega Maria Chironna, docente di igiene all’Università di Bari, responsabile del Laboratorio di epidemiologia molecolare al Policlinico di Bari e coordinatrice della rete di laboratori pugliesi impegnati nella sorveglianza sulle varianti. (repubblica)