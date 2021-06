Ferrara, carabiniere foggiano si toglie la vita in caserma

Ferrara, 15/06/2021 – (ilcaudino) Tragedia nell’Arma, appuntato si toglie la vita. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 14 giugno, una grande tragedia ha colpito l’Arma dei Carabinieri di Ferrara. Un appuntato di 51 anni, G.T., si è tolto la vita.

Ha rivolto contro sé stesso l’arma d’ordinanza, mentre si trovava nella sede del comando provinciale, in via del Campo, e si è sparato un colpo. G.T. era di origini pugliesi, era della provincia di Foggia.

Era in servizio da trent’anni e da venti era a Ferrara, dove era impegnato per vari incarichi. Negli ultimi cinque anni era in servizio nella stazione capoluogo di via del Campo. Era sposato da 25 anni con una coetanea corregionale e non aveva figli. Era stimato e apprezzato dai suoi colleghi, sia dal punto di vista umano che professionale, e viene ricordato come una persona sempre disponibile e cordiale. (ilcaudino)