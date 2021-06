Manfredonia, il deputato Bordo riceve un nuovo incarico da Letta

Manfredonia, 15/06/2021 – (orticalab) Michele Bordo, deputato del Partito Democratico, è il nuovo commissario della Federazione di Avellino.

Lo ha decretato all’unanimità la Commissione di Garanzia del partito nazionale. Pugliese di Manfredonia, 47 anni, con un lungo corso nei Democratici di sinistra (dal 2003 al 2007 è Segretario regionale della Puglia), Bordo siede tra i banchi della Camera dal 2006, ed è attualmente alla sua quarta legislatura, dove è membro della Commissione II Giustizia, oltre che della Commissione parlamentare per l’Indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Nominato di recente tra i vice-responsabili Organizzazione con delega a “Mezzogiorno e coesione”, il dirigente democratico è stato scelto dall’esecutivo Letta per proseguire il lavoro interrotto dopo le dimissioni dell’ex commassario Aldo Cennamo. Nei prossimi giorni sarà in città per riannodare le fila della federazione in vista del Congresso ancora in via di definizione. (orticalab)