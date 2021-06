Scherma giovanile: la sipontina Elisabetta Orlando conquista titolo regionale

Weekend di emozioni per la scherma di Capitanata: la seconda prova interregionale di qualificazione GPG Under 14, tenutasi al PalaMartino di Bari ha visto impegnate nella giornata di sabato le atlete del fioretto con l’affermazione nella categoria Bambine della giovane atleta sipontina Elisabetta Orlando.

In una finale dai diversi colpi di scena e cambi di vantaggi la Orlando è riuscita a rimontare contro l’amica di club Silvia La Gatta un parziale svantaggio di 2-8, chiudendo vittoriosamente l’incontro con un punteggio finale di 10-9. Una prova di carattere e determinazione per la giovane schermitrice di Manfredonia dagli occhi e nervi di ghiaccio.

La Orlando avendo anche vinto la prima prova interregionale, disputatasi quindici giorni prima, ha conquistato il titolo di campionessa regionale nel fioretto Bambine ed ha conquistato il primo posto in ex aequo nel ranking nazionale del fioretto Bambine.

Tuttavia le soddisfazioni per la scherma di Capitanata non finisco con la Orlando. Affermazione virtuosa per tutte le atlete del Daunia Fancing Club allenate da Francesca Zurlo: conquistato nel fioretto con Elisabetta Orlando il primo, con Silvia La Gatta il secondo e con Giorgia Casafina il terzo posto nella categoria Bambine. Vinto anche un terzo posto sempre nel fioretto nella categoria Giovanissime con Noemi Ciuffreda. Tutte le atlete daune hanno conquistato la qualificazione alle fasi nazionali di categoria che si disputeranno in autunno. Con gli in bocca al lupo della redazione!