Cosa possiamo sapere se navigassimo intorno a isole assolate

Iniziare la giornata con un tuffo in mare e gustare dell’ottimo cibo con un sontuoso servizio d’argento sul ponte: vivere un’esperienza di noleggio di uno yacht può essere davvero un sogno che diventa realtà.

Per chi non ha mai messo piede su un’imbarcazione simile, il pensiero può essere un po’ scoraggiante: i servizi sembrano tutti uguali tra loro, ma come ci si può davvero assicurare che l’esperienza che si vivrà sia davvero al top?

Un modo è ascoltare i consigli degli esperti e farsi dare un nome fidato come 12 Knots, azienda che da anni opera nel settore della navigazione e che, da una scuola di vela internazionale è riuscita ad affermarsi come una delle principali compagnie di broker charter.

Altrimenti, si possono tenere a mente dei requisiti essenziali e provare a capire quale situazione fa davvero per voi. E allora, quali possono essere i fattori di scelta che possono aiutare a far navigare senza problemi per i sette mari?

Qui ne trovate tre.

La comunicazione è fondamentale sia in mare che a terra

Sarà anche un vecchio cliché, ma dal momento in cui vi sedete con il vostro broker a quello in cui salite a bordo, la comunicazione è fondamentale quando si tratta di farvi vivere un’esperienza da sogno.

Siate molto chiari con il vostro broker sul tipo di yacht che desiderate, sui servizi più importanti e sulle destinazioni che sperate di raggiungere.

Siate chiari con lo chef sulle vostre preferenze alimentari, su quale champagne amate di più e persino su quali erbe adorate nell’insalata.

Il noleggio di uno yacht consiste nell’offrire un servizio di prima classe ed estremamente personale, quindi le persone che lo pianificano per voi dovranno sapere cosa desiderate.

Le tempistiche sono importanti: partite all’inizio della stagione

Sia che vogliate navigare alle Cinque Terre o nuotare con i delfini ai Caraibi, prenotare il vostro yacht a noleggio all’inizio della stagione comporta numerosi vantaggi.

In primo luogo, avrete molta più privacy in porto che se andaste nel bel mezzo della stagione turistica, quando le spiagge affollate possono rovinare la vista.

In secondo luogo, l’equipaggio, il capitano e persino lo yacht saranno freschi e pronti, a differenza di quanto accade più tardi nella stagione, quando tutti possono sentirsi affaticati dopo interminabili settimane di noleggio in mare.

L’equipaggio è parte fondamentale del viaggio

Anche se tutti hanno una lista di desideri per la loro esperienza sullo yacht, l’equipaggio dovrebbe essere una priorità assoluta.

Anche se avete una pista da ballo subacquea, un cinema all’aperto e una spa, non sarà un’esperienza meravigliosa se il vostro equipaggio non è di prima classe.

È sempre utile scegliere uno yacht con un team consolidato, in grado di muoversi senza problemi sull’imbarcazione e di lavorare in modo eccellente.

Un nuovo team potrebbe avere degli errori di apprendimento e voi non volete sprecare la vostra esperienza facendo da cavia.

Spazio all’aperto: essenziale

Gli interni di uno yacht sono importanti, sia che preferiate la calma e il fresco, sia che preferiate la ricchezza e l’opulenza.

Non c’è posto più importante del prendisole. La maggior parte delle persone sceglie di navigare in luoghi inondati di luce solare, il che significa che si trascorreranno molte ore all’aria aperta.

Dai prendisole con piscina a un sacco di spazio bianco per affondi e angoli per leggere all’ombra: volete un posto che trasudi comfort.

Alcuni ospiti vorranno anche scegliere yacht a noleggio che abbiano molto spazio per serate a tarda notte o spazi intimi per cenare all’aperto o immergersi nella vasca idromassaggio.

Ovunque siate diretti, dovete assicurarvi che il prendisole sia un luogo in cui vorreste rimanere per ore e ore. (nota stampa).