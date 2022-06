Il dott. Onorati replica a Cruciani: “La bruttezza è negli occhi di chi guarda”

FOGGIA, 15/05/2022 – “Un conduttore della trasmissione “La zanzara” ha affermato che Foggia è la città più brutta d’Italia e per questo triste primato se la deve vedere con Catanzaro.

Non conosco Catanzaro e non so se sia più brutta o più bella della mia città. So, però, perché così si dice, che la bellezza (e quindi la bruttezza) sia negli occhi di chi guarda ed io non so con quali occhiali ha guardato e quali siano i criteri per stabilire che una città sia brutta o bella e soprattutto come si faccia a graduare poi le città in base a questi parametri estetici. Ho viaggiato abbastanza e conosciuto parecchie città è devo dire che la città in cui vivo non è poi così diversa da tante altre.