Il ministro della Difesa visita i “Top Gun” foggiani in Islanda

FOGGIA, 15/06/2022 – (gazzettamezzogiorno) «L’invasione della Russia in Ucraina rappresenta un cambio di paradigma che impone una immediata e lungimirante riflessione sulla nostra postura.

Oggi più che mai occorre che la Nato continui ad agire in maniera coesa sul Fianco Est, e allo stesso tempo mantenga una flessibilità strategica tale da poter intervenire in altri quadranti, in caso di necessità». Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso di una missione in Islanda, dove ha fatto visita al contingente italiano impegnato nell’operazione Nato di vigilanza dello spazio aereo islandese «Northern Lightning III», che l’Aeronautica Militare assicura con il personale e i caccia «stealth» F-35A del 32° Stormo di Amendola (Foggia) della «Task Force Air Islanda».

«L’Italia e l’Islanda – ha ricordato Guerini – pur essendo Paesi geograficamente distanti, hanno uno stretto rapporto di affinità strategica, poiché sono entrambi al centro di rotte marittime fondamentali per la sicurezza dell’Europa e della Nato, come quelle artiche e quelle mediterranee». Il Ministro ha quindi sottolineato come sia “indispensabile vigilare e prestare massima attenzione al Mediterraneo, cui di recente ho dedicato un’apposita direttiva, dove sta crescendo la presenza di attori con obiettivi connessi al controllo di materie prime e alla disponibilità di vie commerciali, e impegnati a aumentare la propria influenza, anche attraverso la presenza militare”. (gazzettamezzogiorno)