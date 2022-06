Manfredonia, caos parcheggi: “Ecco cosa succede alle colonnine”

MANFREDONIA (FOGGIA), 15/06/2022 – “Ecco che fine stanno facendo le colonnine per i parcheggi mercatino di via Barletta. Se avessero adottato un criterio diverso (per esempio in quel posto 50 cent l’ora) non sarebbe successo nulla.

Il parcheggio si sarebbe riempito e tutti potevano essere felici e contenti”. Sono le considerazioni di un utente sui social che allega una foto che illustra la situazione attuale: colonnine per i parcheggi vandalizzate con vernice. Non si placano le proteste contro i nuovi parcheggi a pagamento a Manfredonia. Le tariffe sono ritenute da una buona fetta della popolazione eccessive, alla luce anche dell’attuale crisi economica.

Per tale ragione da giorni si è assistito ad un totale boicottaggio delle stesse, col surreale panorama di strade in centro completamente sgombre di auto (o quasi). Da giorni la protesta si è allargata anche agli operatori mercatali. “Al mercato di Manfredonia, a causa delle strisce blu, i cittadini disertano il mercato e i mercatini” spiegano gli ambulanti.

Il prossimo 17 giugno sarà presentata in Consiglio Comunale una “mozione per la riduzione dei costi degli abbonamenti dei parcheggi e contestuale avvio di un periodo di transizione”. Si spera che la vicenda sia risolta in tempi celeri, per il bene di tutta la cittadinanza.