Manfredonia, la Giunta approva il progetto di fattibilità di riqualificazione stadio “Scaloria”

(nota stampa) Manfredonia, 15 Giugno 2022. Con Delibera n. 117 del 15/06/2022 la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del progetto di riqualificazione ed adeguamento dello stadio “Scaloria”, candidato ad un finanziamento pubblico pari a 3milioni di euro (senza alcun costo per le casse comunali).

La proposta d’intervento prevede anche la realizzazione della pista di atletica. Il progetto, curato dal Settore Lavori Pubblici dell’Assessore Angelo Salvemini, è stato candidato all’Avviso Pubblico volto a dare attuazione alla Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

L’intervento mira a rendere finalmente fruibile un’importante struttura rimasta incompleta da decenni e si affianca a quello della riqualificazione dell’adiacente “nuovo” Palazzetto, anch’esso rimasto incompiuto e mai utilizzato, nell’ottica di una vera e propria cittadella dello sport, come da programma di governo proposto da questa Amministrazione comunale.

Un altro tassello dell’Amministrazione Rotice nella valorizzazione e promozione della pratica di tutti gli sport per tutti a livello agonistico e non agonistico. Lo sport come crescita sociale e culturale della città, migliorando la qualità della vita e prevenendo potenziali devianze criminali dei più giovani.