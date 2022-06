Parcheggio a pagamento a Vieste, Ivan dall’Abruzzo: “Alcuni suggerimenti…”

Riceviamo e pubblichiamo

Gentile direttore,

le invio la mail che ho appena inoltrato al comando dei vigili urbani di Vieste. Magari con la sua attività giornalistica potrebbe riuscire a risolvere il disservizio.

Sono un giornalista abruzzese e lo scorso venerdì sono stato nella vostra graziosa cittadina per un giorno di vacanza. Sono arrivato intorno alle 17.30, parcheggiando l’auto nel piazzale di Viale Mingoni. Recatomi alla colonnina per il pagamento ho letto che non era prevista una sosta di 24 ore, ma solo fino alle 24.

Ho poi constatato che nessuna delle due colonnine presenti accettava il pagamento con il bancomat, ma solo in monete (neanche le banconote!). Pensando ad un guasto momentaneo e dando fondo a ciò che avevo in tasca, ho coperto la sosta fino alla mezzanotte.

La mattina dopo, intorno alle 8.30, sono tornato lì con l’intenzione di coprire il parcheggio fino alla mia partenza, avvenuta intorno alle 13.30. Purtroppo le colonnine erano ancora fuori uso per il pagamento con la carta e non avendo più monete, né avendo intenzione di farmi il giro delle sette chiese per cambiare banconote, ho coperto il parcheggio solo per un’oretta circa.

Al momento del ritiro dell’auto ho giustamente trovato la multa sul parabrezza, essendo passato ampiamente l’orario consentito. Multa che ho provveduto naturalmente a pagare.

Un suggerimento però consentitemelo: cercate di rendere fruibili TUTTI i sistemi di pagamento, soprattutto quelli più rapidi e comodi come quelli effettuati con le carte in modo che non si costringano turisti e cittadini ad estenuanti ricerche di monete con conseguente perdita di tempo.

Cercate di rendere la vostra bella cittadina più accogliente di quanto già non lo sia, lasciando nel visitatore ricordi solo positivi della sua vacanza.

Grazie e buon lavoro.