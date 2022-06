Partecipanti al TFA sostegno di Foggia: “Chiediamo annullamento test”

Foggia, 15 giugno 2022 – Si riporta di seguito la nota inviata alla redazione di StatoQuotidiano, da parte dei partecipanti al TFA sostegno di Foggia non ammessi:

Gentilissima redazione,

scrivo, a nome dei partecipanti al TFA sostegno di Foggia,per mettere al corrente tutti di quanto sta accadendo presso la nostra Università. Il giorno 9 /6/2022 sono stati pubblicati gli esiti della prova preselettiva del II grado. Il test somministrato presso l’Università di Foggia era identico a quello somministrato ad Enna. L’anomalia è che ad Enna sono state annullate due domande, con conseguente attribuzione di punteggio, mentre a Foggia le stesse domande non sono state annullate e ritenute valide! Abbiamo inviato numerose mail ai vari indirizzi UNIFG, abbiamo telefonato per avere spiegazioni ma, ad oggi ,nessuno risponde o prende in considerazione le nostre legittime richieste. Vi prego di pubblicare questa lettera e di aiutarci a capire come stanno le cose. Noi partecipanti al Tfa sostegno di Foggia chiediamo che vengano annullate così come è accaduto ad Enna. Allego il test di Enna con le domande contrassegnate ed annullate.

Allegato Enna: 4_5834565934626376574

Grazie e buon lavoro

I partecipanti al Tfa sostegno di Foggia non ammessi