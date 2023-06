La Ministra per le Pari opportunità e famiglia *Eugenia Roccella sarà a Cerignola il 17 giugno 2023 alle ore 18.00, nella Sala Consiliare del Comune, per la presentazione del suo libro, “Una famiglia radicale”, organizzata dalla Fondazione Tatarella, in collaborazione con l’“Associazione 5 dicembre – Salvatore Tatarella” e con il patrocinio del Comune di Cerignola.

Fabrizio Tatarella, vicepresidente della Fondazione introdurrà il convegno, moderato dal giornalista Natale Labia. Interverranno Enzo Pece per l’“Associazione 5 dicembre”, i parlamentari Annamaria Fallucchi e Giandonato La Salandra, il vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia Gianicola De Leonardis.

Il libro di Eugenia Roccella, edito da Rubbettino, è un romanzo “storico”, che ripercorre – da una visuale intima – I radicali degli anni Cinquanta e Sessanta.

Narra, con sagace umorismo, di radici isolane, di una famiglia tradizionale e un po’ stramba, confinata nella Sicilia più interna, e di un giovane provinciale che, finita la guerra, arriva in una città stimolante e colta come Bologna, diventa carismatico leader degli studenti laici, si innamora di una donna fuori dagli schemi, e si immerge nell’euforica impresa della costruzione di una nuova cultura politica.

Ha intorno un gruppo di ragazzi geniali e di belle speranze, e un giovane e promettente seguace che si chiama Marco Pannella.

Un romanzo familiare, ma anche di formazione nel quale Eugenia Roccella include una vera e propria fucina di intellettuali, in parte destinata a divenire classe dirigente della prima repubblica; uomini della tempra di Sergio Stanzani, Gino Roghi, Tullio De Mauro, Gino Giugni, Sergio Castriota, Stefano Rodotà. Non mancano incontri amichevoli e conviviali con artisti, scrittori, giornalisti, tra chi Dacia Maraini, Pier Paolo Pasolini, Adele Cambria, Lino Jannuzzi.