Distrutta isola salva pedoni, Rotice: “Rintracciato il responsabile”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Rintracciato pochi minuti fa il proprietario dell’automobile che la scorsa notte ha distrutto un’isola salva pedoni in Via Di Vittorio. Questa mattina il conducente è stato celermente individuato dalla Polizia Locale attraverso le telecamere presenti in zona ed è stato formalmente invitato a presentarsi presso il Comando per completare l’iter delle indagini.