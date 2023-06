La Tartaruga verde nel Golfo di Manfredonia: un evento raro e sorprendente

MANFREDONIA (FOGGIA) – Il 16 giugno si festeggia la Giornata mondiale della Tartaruga marina e, per l’occasione, Friend of the Sea e la World Sustainability Foundation vi racconteranno delle curiosità sulla Tartaruga verde, la specie di tartaruga marina più grande appartenente alla famiglia Chelonidae e l’unica specie vivente del genere Chelonia.

Non è facile avvistare la Tartaruga verde nel Mare Mediterraneo; tuttavia, qualche fortunato è riuscito a documentarne la presenza nel Golfo di Manfredonia e in Sardegna. I suoi habitat sono le zone tropicali e sub-tropicali: le zone di nidificazione più grandi sono la Costa Caraibica del Costa Rica e la grande Barriera Corallina Australiana.

Purtroppo, la Chelonia mydas è classificata come “specie in pericolo” dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) e il primo a mettere a rischio l’esistenza della Tartaruga verde è proprio l’uomo: pesca accidentale, turismo balneare nei siti di nidificazione e inquinamento dell’habitat sono le principali minacce alla sopravvivenza della Tartaruga verde. Friend of the Sea, progetto della World Sustainability Organization, fondatrice della World Sustainability Foundation, ha sviluppato una serie di misure per proteggere le tartarughe e certifica gli operatori che si occupano di Sea Turtle Watching.

