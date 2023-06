Manfredonia – Attraverso una nota stampa, il Manfredonia Calcio, rende noto che, in data 9 giugno c.m., come in precedenza comunicato, vi è stata una ispezione degli ispettori della LND presso l’impianto sportivo stadio Miramare di Manfredonia, finalizzato, com’è noto, alla verifica delle condizioni tecniche per il rilascio dell’agibilità della intero impianto.

A seguito della ispezione, in data 12 giugno c.m, la LND ha fatto pervenire una lettera a mezzo pec, indirizzata al Manfredonia Calcio 1932, con la quale ha reso edotto il Comune di Manfredonia, nella quale sono state letteralmente “Riscontrate alcune difformità del campo di gioco rispetto alla vigente regolamentazione”.

Trattasi di difformità emendabili in un breve lasso di tempo ma che dovranno tuttavia essere necessariamente portate a termine prima dell’inizio della stagione sportiva 2023-2024, termine entro il quale sarà comunque effettuato un ultimo sopralluogo di controllo da parte della Commissione ispettiva della LND, inerente anche al terreno di gioco.

A seguito di tali indicazioni, si comunica che il Manfredonia Calcio 1932, nella persona del Presidente Giuseppe Di Benedetto, provvederà personalmente e celermente ai lavori di adeguamento specificatamente indicati nella pec inviata dalla LND.

“Tali lavori, una volta eseguiti, determinerebbero il rilascio dell’agognata agibilità dell’intero impianto sportivo Miramare, quindi, significherebbe anche poter lavorare sulla programmazione della prossima ed avvincente stagione sportiva del Manfredonia Calcio 1932 nella serie D nazionale, rinvigorire l’intero settore giovanile ma, soprattutto, tornare ad allenarsi e giocare nella propria casa naturale, lo stadio Miramare“, dice nella nota il Presidente del Manfredonia Calcio, Giuseppe Di Benedetto.