Manfredonia, costruzione alloggi popolari: sopralluogo ARCA Capitanata

A completamento dell’iter, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 15/07/2022, è stato approvato lo schema di convenzione ex art 35 della Legge 865/71, regolante i rapporti tra il Comune e Arca Capitanata, per la assegnazione in diritto di superficie dell’area da cedere ad ARCA Capitanata, soggetto con il quale l’Amministrazione comunale sta dialogando per l’individuazione di ulteriori suoli da destinare alla realizzazione di alloggi per fronteggiare l’emergenza abitativa.