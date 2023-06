Manfredonia, distrutta isola salva pedoni: è la seconda in pochi giorni

MANFREDONIA (FOGGIA) – E sono due. Triste destino per le nuove isole salva pedoni, realizzate di recente dall’Amministrazione comunale allo scopo proteggere gli attraversamenti in zone di traffico particolarmente intense. Fatto sta che una delle strutture è stata fatta a pezzi in Via Giuseppe di Vittorio. In precedenza, lo stesso era avvenuto qualche giorno fa in Via Gargano. In quel caso il responsabile si era allontanato ed era stato in seguito identificato e sanzionato. Molti sui social lamentano la scarsa visibilità delle strutture, specie nelle ore notturne.