MANFREDONIA (FOGGIA) – Forse una distrazione alla guida, acuita dalle abbondanti piogge che imperversano in queste ore o, semplicemente, aveva dimenticato di inserire il freno a mano. Fatto sta che questo è l’ennesimo episodio di vettura che finisce in mare dal porto, in questo caso dal Molo di Levante.

Per fortuna stavolta le operazioni di recupero non dovrebbero essere troppo difficoltose, visto che il furgoncino non è affondato, come è successo in altre occasioni. AGGIORNAMENTI: un carro attrezzi ha già riportato il mezzo sulla terraferma.