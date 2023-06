MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – Sono partiti i lavori per l’hub intermodale, progetto da 1 milione e 130 mila euro finanziato dalla Regione Puglia e cofinanziato per 200 mila euro dal Comune. Nell’area, oltre all’hub, sono presenti campetti da calcio e parco giochi.

“Riqualifichiamo una importante area concepita come periferia per renderla centrale. Qui si incontreranno i pendolari, i turisti, gli sportivi e i bambini” – dichiara l’Assessore ai Lavori pubblici Giovanni Vergura. Per l’assessore alla mobilità, Vittorio de Padova, una infrastruttura che – “rivoluzionerà completamente la mobilità urbana ed extraurbana”.

“Sono iniziati i lavori di riqualificazione presso questa area che è considerata una zona periferica della nostra comunità. Qui verrà l’hub intermodale, vale a dire il posto in cui ci sarà l’interscambio di tutti i mezzi di trasporto urbano ed extraurbano. Inoltre, verrà riqualificato interamente il parco giochi che momentaneamente non sarà disponibile e sarà garantito, durante tutta la fase esecutiva dei lavori, l’accesso agli impianti sportivi.

Un’area, dunque, che avrà nuovi servizi e che diverrà centrale per la nostra comunità; qui, infatti, si incontreranno i pendolari, i turisti, gli sportivi e i bambini della nostra comunità, perché vogliamo fare in modo che queste aree siano ricongiunte col centro cittadino anche per garantire una migliore mobilità” – ha dichiarato Giovanni Vergura, Assessore ai lavori pubblici della Città di Monte Sant’Angelo.

Per l’assessore alla mobilità, Vittorio de Padova – “Con questa infrastruttura andiamo a rivoluzionare completamente la mobilità urbana ed extraurbana. I pendolari sono quelli che hanno più sofferto lo spostamento del capolinea in una zona di periferia. Con il terminal bus andiamo a fornire quell’area di importanti servizi dedicati ai pendolari ma anche ai turisti”.

L’intervento andrà a riorganizzare il sistema dei trasporti urbani, diventando polo di snodo della viabilità urbana ed extraurbana, oltre ad essere fornita di una sala di attesa dotata di biglietterie, bar e servizi.

L’Hub è la risultante di due elementi chiave, la grande copertura e l’open space. Al fine di minimizzare l’impatto sul sito è stata pensata come una struttura semipogea, un’architettura adagiata seguendo l’attuale orografia del terreno, evitando così sviluppi in elevazione. Il trasporto intermodale prevede soluzioni di viaggio integrate per spostarsi in modo agile e conveniente con l’utilizzo combinato di diversi mezzi di trasporto. Muoversi diventa comodo, veloce, sostenibile e innovativo, un passo in avanti verso la mobilità intermodale del futuro. Una mobilità efficace, efficiente e sostenibile.