Movida selvaggia, in Puglia arriva l’ordinanza anti-nudità

LECCE – Tutti al mare a mostrar le chiappe chiare? Certamente sì, ma che si tratti di mare. In città, vecchia o nuova che sia, le terga devono essere ben coperte. E non solo quelle, bensì anche il torso dell’uomo non potrà essere nudo come la mamma, in anni più o meno lontani, lo fece.

Pena sanzioni pecuniarie. Ed è questa solo una delle ordinanze emesse in questi giorni dal sindaco di Gallipoli (Lecce) Stefano Minerva, tra le quali quella relativa alle emissioni sonore ed acustiche e alle limitazioni orarie degli intrattenimenti negli esercizi pubblici.

Tra tutte, inedita rispetto agli anni scorsi è l’ordinanza che dal prossimo primo luglio al 20 settembre, vieta nel centro storico, spiaggia della Purità esclusa, e sul corso Roma, di circolare a torso nudo o con il solo costume da bagno. Contestualmente, interdice l’ingresso in locali e uffici comunali alle persone con tale vestiario succinto o che magari indossano pantaloncini e canotta, per fare un esempio di «abbigliamento poco decoroso». Infatti, l’obiettivo dell’amministrazione comunale, che il primo cittadino premette all’ordinanza, è «il conseguimento della tutela e del miglioramento della civile convivenza e della decorosa vivibilità degli spazi pubblici». Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.