Pio & Amedeo: “Spostiamo i set del film per vedere il Foggia”

FOGGIA – Toglieteci tutto ma non il Foggia. Pio e Amedeo hanno fatto

anticipare il set di due ore per non perdersi l’andata della finale Playoff di Serie B contro il Lecco. Lo hanno spiegato nel corso di un’intervista sul sito elevensports.

Il duo comico foggiano in questi mesi è infatti impegnato nelle riprese del ultimo film diretto da Gennaro Nunziante “Come può uno scoglio” (titolo provvisorio).

Le loro live reaction nel dopo partita si svolgono spesso nelle location dei set. Quella della vittoria contro il Pescara era in una sperduta campagna romana. “Abbiamo fatto anticipare il set di 2 ore e abbiamo fatto svegliare 82 persone alle 4 del mattino per partire da Roma” spiega Amedeo. “Mettiamo una clausola quando c’è una partita del Foggia”.