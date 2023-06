Polemiche dopo Foggia – Lecco, i tifosi attaccano ma sbagliano bersaglio

FOGGIA – Continuano le polemiche dopo la partita Foggia – Lecco, finale d’andata dei playoff per accedere alla serie B. Dopo il contestato arbitraggio di Kevin Bonacina della sezione di Bergamo i tifosi del Foggia hanno sfogato la loro rabbia sui social ed anche un giornalista di un sito sportivo è stato travolto dalle offese, del tutto immotivate. Il sito ha diffuso il seguente comunicato.

“Dal pomeriggio di mercoledì una vera e propria valanga ha colpito il nostro giornalista Matteo Bonacina e la sua famiglia. No, i signori Marino e Antonella NON SONO i genitori di Kevin Bonacina, contestato arbitro di Foggia-Lecco. No, Matteo non è suo fratello.