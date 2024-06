Siamo ad appena una settimana dalle elezioni europee ma anche da una consultazione elettorale amministrativa che ha coinvolto in Italia 3700 comuni. I cittadini sono stati chiamati a rinnovare i sindaci e i relativi consigli comunali. Di questi 3.700 comuni, 29 erano capoluoghi di Provincia. Il dato più significativo è stato quello dell’astensionismo a livello nazionale: sono stati meno del 50% i cittadini che so sono recati alle urne. Un dato preoccupante che evidenzia la disaffezione dei cittadini verso la politica e l’amministrazione della cosa pubblica.

Per l’arcivescovo di Manfredonia-Vieste- San Giovanni Rotondo, Franco Moscone, il “non voto ha vinto al primo turno con la maggioranza assoluta! L’affluenza alle urne – ha scritto in una nota diffusa dalla diocesi – per il Parlamento europeo si è fermata al 49,69%, un record negativo nella storia della Repubblica, neppure la metà degli aventi diritto al voto si è recata alle urne. Prima o poi doveva accadere in mancanza di un’inversione di tendenza di cui non sembrano vedersi neanche i presupposti”. Per il presule l’astensionismo ha ottenuto “vergognosamente la maggioranza con un risultato negativo ‘storico’, evidenziando così quella crescente disaffezione verso le Istituzioni, in particolare quelle europee, se non addirittura verso l’esercizio democratico del voto”.

Moscone sottolinea come nei tre comuni della diocesi in cui si è votato per l’elezione del rinnovo delle amministrazioni locali la percentuale dei votanti ha superato la soglia del 50%. In attesa dei risultati dei ballottaggi, previsti la prossima domenica, in due comuni – San Giovanni Rotondo e Manfredonia – il presule porge gli auguri al sindaco eletto delle Isole Tremiti per un “proficuo governo” e rivolge un ringraziamento a “tutti i candidati sindaco, anche quelli che non hanno raggiunto il ballottaggio, per essersi voluti impegnare nell’agone politico a servizio della propria città” invitando, alla luce dei dati dell’affluenza, “tutti i cittadini manfredoniani e i sangiovannesi, anche quelli che si sono astenuti nel primo turno, a una sana, massiccia e attiva partecipazione al voto di ballottaggio tra i due candidati rimasti in lista per il servizio di sindaco”.

Lo riporta un articolo de Acistampa.con