“Correvano nella piazza e urlavano chiedendo aiuto, erano torce umane.” È il racconto agghiacciante dei vicini della famiglia Zaouali, tunisini residenti a Vittoria (Ragusa) da anni, distrutta nella notte di giovedì dal figlio 30enne, Ouajdi, che soffriva di problemi psichici. L’uomo ha incendiato l’abitazione, uccidendo la madre e la sorella maggiore, mentre il padre e la sorella minore sono ricoverati in condizioni gravi. “Erano irriconoscibili,” riferisce La Sicilia, riportando le testimonianze della tragedia scoppiata al culmine di una lite familiare. L’incendio, appiccato dal 30enne utilizzando una torcia con uno straccio imbevuto di liquido infiammabile, si è sviluppato intorno alle 2.30 di giovedì nella modesta abitazione vicino all’ex chiesetta della Trinità, che dà il nome al quartiere.

La notte della tragedia è descritta con orrore dai vicini. “Correvano nella piazza ed erano irriconoscibili,” dice una donna a La Sicilia. “Erano torce umane che urlavano e chiedevano aiuto. Lui (il 30enne piromane) inseguiva le sorelle. Alcune persone sono scese in strada con coperte per avvolgere i corpi e spegnere le fiamme. Dei giovani tunisini sono entrati coraggiosamente in casa tra le fiamme e hanno tirato fuori la madre, Mariem Sassi, 55 anni, ormai irriconoscibile, e l’hanno adagiata a terra. I soccorsi sono arrivati quasi subito. Ma nessuno di loro è stato risparmiato dalle fiamme.”

Il ricordo della famiglia tunisina, ben integrata a Vittoria, è commovente. “Erano persone speciali, serene, tranquille,” raccontano altri vicini a La Sicilia, svegliati nel cuore della notte. “Tutti li stimavano, le figlie avevano studiato con ottimi risultati. Una delle sorelle frequentava l’università, l’altra si preparava alla maturità. Sapevamo però che c’erano problemi: il figlio aveva avuto anni difficili. Da piccolo era come gli altri, vivace e sorridente. Poi qualcosa era cambiato. Talvolta era agli arresti domiciliari. Spesso urlava e maltrattava la sua famiglia, era violento. Lo avevano denunciato più volte, ma non è servito a nulla.”

Le vittime della tragedia familiare di Vittoria sono la madre Mariem, 55 anni, morta dopo il ricovero a causa delle ustioni sul 90% del corpo, e la figlia maggiore, Sessame Zaouali, 33 anni, studentessa universitaria e operaia, deceduta in serata al centro ustionati del Cannizzaro di Catania. Il padre Kamel Zaouai, 57 anni, operaio in un’azienda agricola, e la figlia minore Oumaima, 19 anni, maturanda del liceo linguistico Mazzini di Vittoria, sono in condizioni gravissime. Kamel è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Civico di Palermo con ustioni sul 40% del corpo; la figlia è in condizioni ancora più critiche al Cannizzaro di Catania.

Il responsabile della tragedia, il figlio trentenne con problemi psichici, è stato fermato dalla polizia alla stazione degli autobus mentre tentava di fuggire. È accusato di omicidio plurimo e tentato omicidio. Da quanto è emerso, sembra che fosse affetto da problemi psichiatrici da tempo e che in passato fosse già andato in escandescenza, richiedendo l’intervento dei sanitari del 118 per calmarlo.

Secondo una prima ricostruzione, il figlio, che era in libertà vigilata, ha cosparso di benzina la camera da letto dei genitori, il corridoio e l’ingresso di casa, appiccando il fuoco con un accendino. Ha gettato benzina anche sui familiari prima di dare inizio alle fiamme.