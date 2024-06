Foggia, scelto Domenico Roma come nuovo direttore sportivo

Cambio importante nella dirigenza del Foggia. Da indiscrezioni raccolte dalle redazioni di CalcioFoggia.it e Foggia Tv, potrebbe essere Domenico Roma il nuovo direttore sportivo del club rossonero per la prossima stagione. Roma, nato a Policoro il 1 gennaio 1976, ha dunque 48 anni e potrebbe essere annunciato ufficialmente dopo il 30 giugno prossimo essendo vincolato all’Acr Messina dove ha ricoperto nella passata stagione il ruolo di Responsabile dell’Area tecnica con Giacomo Modica, allievo di Zdenek Zeman, in panchina.

Dopo essere svanita la pista che portava a Pasquale Foggia, appetito dal Brescia in serie B, potrebbe essere proprio Domenico Roma il profilo giusto per il rilancio dei rossoneri attesi da un Campionato ambizioso. Nella passata stagione, inseguito da diversi club di serie B, è riapprodato in riva allo Stretto dove era già stato nella stagione 2017-2018 come collaboratore dell’area tecnica proprio al fianco di Giacomo Modica.

L’accoppiata si è ritrovata quest’anno dopo che Roma aveva lavorato come collaboratore scouting al Torino, al Bari e al Cosenza. Ha lavorato in passato anche con il Bojano, la Vibonese e per un triennio al Lavello. Chissà che a Foggia Domenico Roma e Giacomo Modica non possano ritrovarsi a lavorare per il club del Presidente Nicola Canonico.

Lo riporta tuttomercatoweb.com