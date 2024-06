Una potente ondata di calore africano, con l’anticiclone Minosse, sta per investire l’Italia dopo un fine settimana di metà giugno dal sapore estivo, ma con condizioni meteorologiche variabili. Nelle prossime ore, il passaggio di un fronte atlantico oltre il confine, tra Svizzera e Germania, porterà aria instabile sulle Alpi e, localmente, sulle pianure adiacenti. Al mattino sono previsti temporali su Valle d’Aosta, nord Piemonte e Alpi Retiche. Nel resto del Paese, specialmente al Centro-Sud, il sole sarà prevalente.

A partire dal pomeriggio di sabato 15 giugno 2024, sono possibili rovesci anche sull’alta pianura piemontese-lombarda e sulle Dolomiti, con intensità maggiore sul nord del Piemonte. Altrove, il sole dominerà, con temperature massime fino a 34°C a Foggia, 32°C a Matera, 31°C a Pesaro e 30°C a Bologna, confermando un graduale aumento termico anche al Centro-Nord, secondo iLMeteo.it. Domenica 16 giugno il tempo sarà più stabile ovunque, con possibili brevi rovesci di calore nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, sia occidentali che orientali. Nella Pianura Padana, in Liguria e al Centro-Sud il tempo sarà ideale per attività all’aperto; solo in Sardegna si prevede qualche acquazzone da sud-ovest verso nord-est e nubi in arrivo dal tardo pomeriggio verso la costa laziale. Le temperature massime continueranno a salire, raggiungendo 36°C a Foggia, 35°C in Sicilia, 32°C a Benevento e Cosenza e 30°C a Bologna.

Tuttavia, queste temperature saranno solo un’anticipazione rispetto alla fiammata di caldo che arriverà da lunedì con l’anticiclone africano Minosse, portando aria bollente dal Sahara su tutta l’Italia. Lunedì 17 giugno si prevedono picchi di 35°C in Puglia e Sicilia, 33°C in Campania e Basilicata (Benevento e Matera), con un ulteriore aumento anche al Centro-Nord. Martedì 18 le massime raggiungeranno 38°C in Sicilia e Sardegna (con possibili punte di 41°C locali, come a Perfugas e Mara nel Sassarese), 36°C a Benevento e Foggia e, per la prima volta nel 2024, 34°C a Roma, Firenze e Frosinone.

Il primo picco di caldo è atteso tra mercoledì e giovedì, con temperature estreme e eccezionali: 40°C a Benevento e Foggia, 38°C a Matera e Potenza (a 800 metri di altitudine!), 37°C all’ombra a Catania, Firenze, Arezzo, Roma, Terni e Forlì. Sulle nostre Isole Maggiori, non si escludono punte di 42-43°C.

Previsioni meteo:

Sabato 15 giugno: Nord: da poco nuvoloso a nuvoloso; temporali su Alpi e Prealpi. Centro: bel tempo. Sud: bel tempo.

Domenica 16 giugno: Nord: bel tempo. Centro: bel tempo, piovaschi in Sardegna. Sud: bel tempo e un po’ caldo.

Lo riporta ADNKronos.