Si svolgerà a Manfredonia il 17 giugno 2024 presso l’Auditorium “C. Serricchio” dalle ore 18.00, l’incontro con il procuratore aggiunto e coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, dottor Francesco Giannella, organizzato dal Rotary Club Manfredonia con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Foggia.

L’evento dal titolo MAFIA NOSTRA. Dinamiche mafiose nel territorio di Manfredonia e del Gargano, ha l’obiettivo di contribuire ad una maggior conoscenza del fenomeno mafioso a Manfredonia da parte della cittadinanza sipontina.

«Abbiamo voluto questo incontro – spiega il presidente del club Rotary di Manfredonia, Lorenzo Mantuano – affinché la popolazione cittadina e l’opinione pubblica possano essere edotte, sulle peculiarità del fenomeno mafioso in atto, direttamente da uno dei massimi rappresentanti regionali della lotta alla mafia quale il procuratore Giannella. L’incontro intende essere l’occasione per incominciare ad aprire una riflessione condivisa sul fenomeno mafioso a Manfredonia, affinché la comunità maturi una consapevolezza che forse tarda ad arrivare. La centralità dell’intervento del procuratore, al quale si assocerà anche il nostro arcivescovo Mons. Moscone con un proprio messaggio, potrà chiarire come le “mafie” sul nostro territorio siano una realtà fin troppo evidente, ma la cui concretezza deve essere dichiarata senza remore affinché possano essere sconfitte».

L’obiettivo è dunque di tentare una comprensione adeguata della situazione, in particolare a Manfredonia e sul Gargano, relativa al fenomeno mafioso. Anche per questo sarà presente il giornalista e carabiniere Stefano De Carolis, autore del libro “L’infame legge. Storia della camorra in Puglia”, e il presidente dell’Ordine degli avvocati di Foggia, Giancarlo Ursitti, a completare il quadro ambientale. Forse molti non hanno saputo o voluto vedere la penetrazione mafiosa nel nostro territorio, parlarne con chi si occupa direttamente del fenomeno è fondamentale.

L’evento è stato accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia per tre crediti formativi

Di seguito il parterre:

Saluti

Lorenzo Mantuano, Presidente Rotary Club Manfredonia

Luigi Miranda, Assistente del Governatore Rotary Distretto 2021

Messaggio

S.E. Mons. Padre Francesco Moscone, arcivescovo Diocesi Manfredonia/Vieste/S.G. Rotondo

Interventi

Stefano De Carolis, autore del libro “L’infame legge – Storia della camorra in Puglia”

Francesco Giannella, procuratore aggiunto e coordinatore Direzione Distrettuale Antimafia Bari

Gianluca Ursitti, Presidente Ordine degli Avvocati di Foggia