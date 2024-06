A partire dal 15 giugno fino al 15 settembre, Manfredonia adotta l’orario estivo per i parcheggi a pagamento. In questo periodo, la sosta è a pagamento tutti i giorni, compresi i festivi, nei seguenti orari:

Mattina: dalle 8:00 alle 13:00

Pomeriggio/sera: dalle 17:00 alle 24:00

Tariffe e Abbonamenti

Le tariffe per la sosta sono strutturate come segue:

1 euro all’ora

50 centesimi per la sosta breve di 30 minuti

2,50 euro per l’intera mattinata o l’intero pomeriggio

4 euro per l’intera giornata

Sono disponibili anche abbonamenti, con tariffe agevolate per residenti e lavoratori:

Abbonamento mensile agevolato per residenti e lavoratori: 40 euro per una fascia oraria (mattina o pomeriggio) e 70 euro per l’intera giornata

Abbonamento mensile standard: 90 euro

Abbonamento semestrale standard: 450 euro

Modalità di Pagamento

Il pagamento della sosta può essere effettuato in vari modi:

Al parcometro: usando monete, carte di credito/debito, o la carta ricaricabile RiPark

Tramite smartphone: inviando un SMS al numero dedicato o utilizzando le app Telepass Pay, Phonzie, o Nino

Aree di Sosta

Le principali aree di parcheggio a pagamento includono:

Lungomare Nazario Sauro

Piazza Papa Giovanni XXIII

Via Arcivescovado

Largo Chiara Troiso

Via Barletta

Viale Cimitero, e molte altre zone centrali e vicino ai principali punti di interesse​ (Moveo Sicura)​​​.

È importante notare che, durante il periodo estivo, il pagamento è richiesto anche la domenica, garantendo una gestione ottimale dei flussi di traffico e della disponibilità di parcheggi per residenti e turisti. Per ulteriori informazioni, si consiglia di visitare i siti ufficiali o contattare direttamente l’azienda di gestione dei parcheggi.