Parto lampo a pochi passi dall'ospedale di Bisceglie

Aveva così fretta di nascere che non ha atteso che la sua mamma arrivasse in ospedale: Ruggiero Giuseppe è nato a pochi passi dal pronto soccorso di Bisceglie, nel nord Barese.

I medici e gli infermieri che hanno soccorso sua mamma Anna, 30 anni residente a Molfetta (Bari), l’hanno aiutata a raggiungere una barella del reparto di Emergenza.

Lì, il personale sanitario ha accolto il piccolo e tagliato il cordone ombelicale. Un parto lampo per la 30enne che è già madre di quattro figli. Gli operatori dell’emergenza, della rianimazione e della ginecologia si sono dati subito da fare per assistere la partoriente e consentire che il bimbo nascesse senza problemi. “Mamma e figlio stanno bene, a loro e a tutta la loro famiglia vanno tanti auguri di buona vita”, fa sapere la Asl Bat in una nota.

Lo riporta l’Ansa.