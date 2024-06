Il 30 giugno, l’Aifa determinerà il valore definitivo del payback, lo sconto che i fornitori devono restituire alle Regioni. Una volta stabilito questo dato, i numeri della spesa farmaceutica del 2023 diventeranno definitivi e saranno utilizzati per applicare la legge regionale 7/2022. Questa legge prevede la decadenza dei direttori generali delle Asl in caso di mancato rispetto dei tetti di spesa, il che potrebbe portare a una rotazione degli incarichi.

Non sono previste eccezioni: sebbene la legge regionale possa essere modificata per affrontare alcune criticità, tali modifiche varranno solo a partire dall’anno in corso. Per il 2023, secondo una relazione che il dipartimento Salute sta preparando per il governatore Michele Emiliano, la norma voluta dal consigliere regionale Fabiano Amati dovrà essere applicata come è scritta, portando alla decadenza di tutti i direttori generali in carica, inclusi quelli delle aziende ospedaliere che hanno cercato di trasferire parte della spesa alle Asl.

I dati Aifa aggiornati a novembre mostrano che tutte le Asl hanno rispettato il tetto della spesa farmaceutica convenzionata, ovvero quella tramite le farmacie. Nessuna Asl ha però rispettato il limite della spesa farmaceutica diretta, quella per i medicinali somministrati in ospedale, un tetto sempre superato da tutte le regioni italiane sin dalla sua introduzione nella legge nazionale, che però non prevede sanzioni. Questo ha portato a critiche da parte di alcune forze politiche, tra cui il Pd, che avevano votato la legge 7. A maggio, molti esponenti della maggioranza hanno presentato una proposta per abrogarla.

Nel periodo gennaio-novembre 2023, le Asl pugliesi hanno speso 2,7 milioni di euro in meno del tetto per la farmaceutica convenzionata, con un rallentamento rispetto ai primi sette mesi dell’anno, quando la spesa era in aumento rispetto ai 12 mesi precedenti. Tuttavia, per la spesa ospedaliera, lo scostamento rispetto al tetto è di 283 milioni di euro. La legge 7 di Amati non distingue tra le due spese, quindi tutti i direttori generali saranno dichiarati decaduti, ad eccezione di Antonio Sanguedolce, passato nel frattempo dalla Asl di Bari al Policlinico di Bari.

Il procedimento di decadenza non è automatico e prevede un iter di garanzia con la richiesta di controdeduzioni agli interessati, che richiederà alcuni mesi. Tra le conseguenze possibili c’è un impatto negativo sul premio di risultato per i manager delle Asl, ma non dovrebbe comportare la cancellazione dall’albo degli idonei. Ciò significa che la Regione potrà avviare contemporaneamente le procedure di nomina dei nuovi direttori generali per procedere alla rotazione degli incarichi.

Oltre alla legge 7, un’altra normativa sta creando problemi: la legge 13 di aprile, che assegna all’agenzia Aress la gestione di tutti i concorsi e che è stata impugnata dal governo per incostituzionalità. Dal 1° luglio, le Asl dovrebbero avviare i nuovi concorsi, che secondo la legge impugnata dovrebbero essere gestiti dall’Aress, che però non ha né il personale né le competenze necessarie. Anche l’idea di far gestire i concorsi a un’altra Asl è stata contestata da Palazzo Chigi.

La Regione è quindi di fronte a un dilemma: applicare la legge con la certezza di incostituzionalità o continuare a spacchettare i concorsi tra le diverse Asl, con inevitabili ritardi e ricorsi. Questa legge fa parte degli impegni presi da Emiliano con Amati per ottenere il voto di fiducia da Azione.ù

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.