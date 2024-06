Rotice: "Continuerò la mia battaglia giudiziaria nel segno della verità"

(nota stampa). Continuo e continuerò a non cedere al alcun tipo di ricatti e pressioni e perciò proseguirà, senza alcuno sconto, la battaglia legale contro (testata giornalistica di Foggia,ndr) facendo seguito all’iter giudiziario in corso contro ogni forma di diffamazione portata avanti vergognosamente da oltre due anni contro il sottoscritto. Il (direttore responsabile con il legale,ndr) ha portato in scena l’ennesimo atto della loro personale tragi-commedia. L’ultimo pseudo articolo, che di giornalistico non ha proprio nulla (come del resto tutti i fiumi di parole scritti in oltre due anni), racconta al lettore una realtà parallela, dove gli avvenimenti accadono al contrario. Si, perché, da ciò che viene scritto, l’imputato diventa parte offesa e viceversa.

𝐄𝐛𝐛𝐞𝐧𝐞, 𝐥𝐮𝐧𝐞𝐝𝐢̀ 𝟏𝟎 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒, 𝐞𝐫𝐚𝐯𝐚𝐦𝐨 𝐢𝐧 𝐮𝐧’𝐚𝐮𝐥𝐚 𝐝𝐢 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐚 𝐝𝐨𝐯𝐞 𝐢𝐥 (direttore responsabile di riferimento,ndr) 𝐞𝐫𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐮𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐚 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐞𝐝 𝐢𝐥 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐨𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐥𝐞𝐬𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟐 (𝐢𝐧 𝐫𝐢𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨) 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐚𝐦𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐝𝐚𝐥 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐅𝐨𝐠𝐠𝐢𝐚 (𝐞𝐝 𝐞̀ 𝐢𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐢𝐧 𝐩𝐨𝐜𝐡𝐢 𝐦𝐞𝐬𝐢), 𝐚 𝐜𝐮𝐢 𝐢𝐥 (direttore responsabile di riferimento,ndr) 𝐡𝐚 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐢𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨.

Il racconto fornito dalle colonne de (testata giornalistica di riferimento,ndr) è, come sempre, tendenzioso e fuorviante.

𝐈𝐧 𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐮𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐦𝐢𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐚 𝐝𝐢 𝐨𝐝𝐢𝐨, 𝐧𝐞𝐬𝐬𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐬𝐨𝐥𝐥𝐞𝐯𝐚𝐭𝐞 𝐞 𝐠𝐫𝐢𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐭𝐫𝐨 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 (𝐂𝐮𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐞𝐬𝐭?) 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐥𝐚 𝐩𝐮𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐢𝐫𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐢𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐨𝐬𝐭𝐞, 𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐨-𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐚 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨, 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐧𝐞𝐥 𝐫𝐮𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐚.

(La testata giornalistica di riferimento,ndr), 𝐢𝐧 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐢𝐜𝐨𝐥𝐭𝐚̀ 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥’𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐨𝐧𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨, 𝐨𝐫𝐚 𝐦𝐢 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐥𝐩𝐚 𝐝𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐯𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐭𝐢𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐫𝐞𝐥𝐚 (𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐞̀ 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐞𝐦𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐮𝐧 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐚𝐧𝐧𝐚) 𝐞, 𝐩𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨, 𝐬𝐚𝐫𝐞𝐢 𝐫𝐞𝐨 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐠𝐨𝐥𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐢 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐚𝐧𝐳𝐢𝐜𝐡𝐞́ 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐚𝐥 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐥𝐞. 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐨 𝐪𝐮𝐞𝐥 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐝𝐮𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐡𝐚 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐮𝐧’𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐦𝐚𝐢 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐧𝐭𝐢, 𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐝𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐦𝐚𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐩𝐞𝐥𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐚. 𝐌𝐚𝐢, 𝐞 𝐝𝐢𝐜𝐨 𝐦𝐚𝐢, 𝐮𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐞/𝐨 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐨𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨. 𝐍𝐨𝐧 𝐦𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐦𝐚𝐢 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐨, 𝐞 𝐦𝐚𝐢 𝐦𝐢 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐫𝐚𝐫𝐫𝐨̀, 𝐚𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢.

Le basilari regole del giornalismo prevedono che prima di diffondere una notizia, ne va riscontrata la veridicità ed essa va resa nota con par conditio, previo riscontro di entrambe le parti in causa.

Dalle ricostruzioni giornalistiche dell’inchiesta “Giù le mani”, emerge che vi “sarebbe stato un sistema ben rodato di determinate persone” che, nel periodo in cui ricoprivo il ruolo di sindaco di Manfredonia, “confezionavano pacchetti di fake news costruite a tavolino sulla mia persona e avrebbero pagato proprio (testata giornalistica di riferimento,ndr) per la pubblicazione”. Una vergognosa macchina del fango. Tutte notizie che non hanno mai riscontrato alcuna traccia di illegalità da parte delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine. Ritengo, pertanto, che l’argomento della lotta alla criminalità ed alla mafia sia troppo serio ed importante per ridurlo a becero e pretestuoso strumento di diffamazione.

𝐃𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐞 𝐝𝐚 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨, 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐞 𝐬𝐚𝐫𝐨̀ 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚 𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐳𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐛𝐞𝐥𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐫𝐨. 𝐋’𝐡𝐨 𝐝𝐢𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐢 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢, 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞.

𝐃𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚 𝐦𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐦𝐚𝐟𝐢𝐚 “𝐃𝐞𝐜𝐢𝐦𝐚𝐁𝐢𝐬” 𝐞 𝐝𝐚 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐦𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐚𝐝 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐚𝐭𝐭𝐨, 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐦𝐚𝐥𝐚𝐟𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐞𝐝 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐦𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐧𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐜𝐨𝐦𝐞, 𝐚𝐝 𝐞𝐬𝐞𝐦𝐩𝐢𝐨, 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐧𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 “𝐎𝐦𝐧𝐢𝐚 𝐍𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚”.

Mi sono impegnato, senza risparmiarmi, per pulire quella patina di grigio che aleggiava su Palazzo di Città e rompere determinati rapporti e dinamiche che, una volta stanati, hanno sempre visto la presa di posizione del sottoscritto con l’allontanamento di taluni soggetti.

La legalità si fa crescere con i NO ed i comportamenti virtuosi e non con le belle parole e le connivenze di nascosto, come accaduto per anni a Manfredonia. Oltre alle carte delle inchieste, con onestà intellettuale e con esami di coscienza, ciascuno sa dove è lecito andare, cosa è lecito fare ed i rapporti personali e professionali da evitare.

𝐒𝐞 𝐬𝐢 𝐯𝐮𝐨𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐛𝐚𝐭𝐭𝐚𝐠𝐥𝐢𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐨 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞, 𝐥𝐨 𝐬𝐢 𝐟𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚 𝐢𝐧 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐨 𝐦𝐨𝐝𝐨, 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐮𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐨𝐥𝐞, 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐬𝐮𝐢 𝐭𝐞𝐦𝐢, 𝐬𝐞 𝐧𝐞 𝐬𝐢 𝐞̀ 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢. 𝐍𝐨𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐯𝐞 𝐠𝐢𝐨𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐥𝐮𝐦𝐢𝐭𝐚̀.