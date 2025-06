"Notti insonni nei nuovi comparti di Manfredonia tra moto, corse e silenzi istituzionali"

MANFREDONIA – Ore 01:42. Nelle case dei nuovi comparti edificati della città, la parola “riposo” sembra un miraggio. Niente quiete notturna, niente silenzio urbano: solo il rombo di scooter e auto lanciate in corse clandestine che trasformano le strade del quartiere in una finta Montecarlo improvvisata.

Non è un episodio isolato. Non è la prima notte. E di certo non sarà l’ultima se qualcosa non cambia.

Una cittadina esasperata racconta:

“Ho chiamato i Carabinieri. Mi hanno detto ‘signora, mando subito una pattuglia’. Ma sarà mai arrivata? Il casino c’era prima e c’è tuttora…”.

Le istituzioni sembrano rispondere, ma i risultati non si vedono. Intanto, la gente si ritrova sveglia nel cuore della notte, impotente e arrabbiata.

“Quello che vogliamo è semplicemente dormire. È così difficile?”, aggiunge con esasperazione.

A questo punto la domanda è: possibile che non si possa fare nulla?

Installare telecamere di sorveglianza in punti strategici, attuare controlli sistematici, multare i trasgressori: sono proposte semplici, concrete e soprattutto già adottate da tante altre realtà italiane.

I residenti dei nuovi comparti edificati di Manfredonia sono stanchi. Non solo per le ore di sonno perse, ma per il senso di abbandono e impotenza che cresce notte dopo notte.

La città merita sicurezza. Ma, soprattutto, merita rispetto.